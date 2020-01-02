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Пожарные, архивное фото

Пожар в Окницком районе: мужчина погиб со своими маленькими детьми

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200102/28739824/pozhar-ocnita-raion-muzhchina-pogib-so-svoimi-malenkimi-detmi.html

На севере Молдовы произошла трагедия. В результате возгорания погибло три человека, двое из них - дети.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В селе Липник Окницкого района произошел пожар, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

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По данным ведомства, звонок в Службу "112" поступил 1 января в 19.50.

"На место происшествия выехал экипаж спасателей. Помещение, где произошло возгорание, уже все заполнилось дымом. В доме находились три человека без сознания, их эвакуировали", - говорится в сообщении ГИЧС.

Пожар. Архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Пожар удалось потушить достаточно быстро - в 20.11.

Пострадавшие – взрослый мужчина и двое детей в возрасте четырех и двух лет. Мужчина скончался на месте.

Детей же госпитализировали в реанимацию районной больницы, но там они вскоре скончались.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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Теги:
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