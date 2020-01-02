Пожар в Окницком районе: мужчина погиб со своими маленькими детьми

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В селе Липник Окницкого района произошел пожар, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).
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По данным ведомства, звонок в Службу "112" поступил 1 января в 19.50.
"На место происшествия выехал экипаж спасателей. Помещение, где произошло возгорание, уже все заполнилось дымом. В доме находились три человека без сознания, их эвакуировали", - говорится в сообщении ГИЧС.
Пострадавшие – взрослый мужчина и двое детей в возрасте четырех и двух лет. Мужчина скончался на месте.
Детей же госпитализировали в реанимацию районной больницы, но там они вскоре скончались.
Все обстоятельства трагедии выясняются.
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