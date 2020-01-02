Пожар в Окницком районе: мужчина погиб со своими маленькими детьми

На севере Молдовы произошла трагедия. В результате возгорания погибло три человека, двое из них - дети.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В селе Липник Окницкого района произошел пожар, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

В Дрокии мужчина сгорел в собственном доме, причина пожара не установлена>>>

По данным ведомства, звонок в Службу "112" поступил 1 января в 19.50.

"На место происшествия выехал экипаж спасателей. Помещение, где произошло возгорание, уже все заполнилось дымом. В доме находились три человека без сознания, их эвакуировали", - говорится в сообщении ГИЧС.

Пожар удалось потушить достаточно быстро - в 20.11.

Пострадавшие – взрослый мужчина и двое детей в возрасте четырех и двух лет. Мужчина скончался на месте.

Детей же госпитализировали в реанимацию районной больницы, но там они вскоре скончались.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK