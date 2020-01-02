В Бельцах в одном дворе подожгли два автомобиля - видео

При пожаре никто не пострадал, полиция ведет расследование, личность поджигателей автомобилей устанавливается.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В микрорайоне "БАМ" в Бельцах в ночь с 1 на 2 января сгорели два автомобиля, припаркованные в одном и том же дворе.

Телефонный звонок в службу 112 поступил в 3:28 ночи. Пожарный расчет обнаружил во дворе дома по улице Болгарской, 130 два горящих автомобиля марки Toyota Prius и Opel Antana.

Региональный портал "Бельцы Онлайн" публикует видео происшествия, записанное очевидцами.

Как уточнила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, автомобили были подожжены. Полиция устанавливает личность преступников.

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