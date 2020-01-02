Первые происшествия 2020 года: что произошло в стране

С начала года в Молдове зарегистрированы первые пострадавшие в результате неправильного использования петард и салютов.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Большинство пациентов, поступивших в медучреждения страны в новогоднюю ночь, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в новогоднюю ночь поступило порядка 330 обращений, тогда как обычно эта цифра достигает двух сотен.

"Что касается травм, связанных с неправильным использованием петард или салютов, то в этом году к настоящему моменту у нас три случая. Пострадавшие госпитализированы в Институт скорой помощи. Каждый пациент перенес микрохирургическое вмешательство", - заявил Куров.

Он рассказал, что по итогам ДТП на Мунчештском шоссе в больницу госпитализировали двоих человек из девяти. Пострадавших прооперировали. Инцидент произошел рано утром 1 января в Кишиневе – столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Toyota.

Еще одну аварию зарегистрировали поздно вечером 31 декабря в селе Фэгурень Сынжерейского района, где в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали молодая женщина и трехлетний ребенок.

"Госпитализированная женщина остается в реанимации после перенесенной сложной операции. Сейчас ее состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Ребенок госпитализирован в больницу имени С. Игнатенко", - отметил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK