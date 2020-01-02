Десятки аварий в первые дни года: полиция выступила с рекомендациями

КИШИНЕВ, 2 января - Sputnik, Анна Руссу. Сотрудники отдела надзора за транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинева зарегистрировали 36 дорожно-транспортных происшествий.
В результате 12 человек получили травмы, в шести случаях полицейские установили, что водители сели за руль транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения. После ряда аварий были возбуждены уголовные дела. Водители понесут наказания в виде штрафов от 900 леев до тысячи 500 леев с применением штрафных пунктов.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий столичная полиция рекомендует водителям:
- не садиться за руль после употребления алкогольных напитков, чтобы не ставить под угрозу как свою жизнь, так и жизни окружающих;
- избегать рискованных маневров;
- проявлять повышенную осторожность в движении;
- заранее изменять направление движения или полосу движения;
- снижать скорость в местах, отмеченных дорожными знаками, в частности, перед пешеходными переходами, в оживленных районах, вблизи перекрестков.
Правоохранительные органы подчеркивают, что употребление алкоголя, чрезмерная скорость и резкая смена направления движения являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий.
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