За последние двое суток на дорогах Молдовы - бум пьяного вождения

Многие молдавские автолюбители в праздники и после застолий все равно садятся за руль, не боясь лишиться водительских удостоверений.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Десятки дорожно-транспортных происшествий были зафиксированы сотрудниками Патрульной полиции в минувшие двое суток. Казалось бы, суета праздников немного стихла, а по Кишиневу можно несколько дней передвигаться без пробок. Однако расслабленное состояние некоторые автолюбителей за рулем делает свое дело.

За минувшие двое суток на трассах республики было зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий, а 12 человек попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Шестеро автолюбителей были уличены в вождении в нетрезвом виде, против них были возбуждены уголовные дела, всем грозит лишение водительских удостоверений.

В качестве санкций к тем из автолюбителей, кто допустил неосторожность при управлении транспортным средством, применили штрафы от 900 до 1500 леев с начислением штрафных пунктов.

В настоящее время Молдова расположилась на пятом месте в Европе по количеству ДТП, виновниками которых становятся водители в нетрезвом состоянии.

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