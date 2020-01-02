15:56 02 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Автомобиль, архивное фото.

За последние двое суток на дорогах Молдовы - бум пьяного вождения

© CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
Происшествия
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2546/63/25466379.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200102/28741620/za-poslednie-dvoe-sutok-na-dorogakh-moldovy-bum-pyanogo-vozhdeniya.html

Многие молдавские автолюбители в праздники и после застолий все равно садятся за руль, не боясь лишиться водительских удостоверений.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Десятки дорожно-транспортных происшествий были зафиксированы сотрудниками Патрульной полиции в минувшие двое суток. Казалось бы, суета праздников немного стихла, а по Кишиневу можно несколько дней передвигаться без пробок. Однако расслабленное состояние некоторые автолюбителей за рулем делает свое дело.

Алкотестер
© Sputnik / Максим Богодвид
Пожизненное лишение прав или изъятие авто: что грозит за пьяное вождение

За минувшие двое суток на трассах республики было зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий, а 12 человек попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Шестеро автолюбителей были уличены в вождении в нетрезвом виде, против них были возбуждены уголовные дела, всем грозит лишение водительских удостоверений.

В качестве санкций к тем из автолюбителей, кто допустил неосторожность при управлении транспортным средством, применили штрафы от 900 до 1500 леев с начислением штрафных пунктов.

В настоящее время Молдова расположилась на пятом месте в Европе по количеству ДТП, виновниками которых становятся водители в нетрезвом состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пожизненное лишение прав или изъятие авто: что грозит за пьяное вождение
Как обезопасить себя при вождении в туман - советы водителям
Теги:
пьяные водители, вождение, Молдова, дороги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Рождественское преступление раскрыто: как пса поймали с поличным
Преступление на зимние праздники: полицейские раскрыли необычное дело
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться