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Пожарник на месте ЧП

Названы три версии смертельного пожара в Окницком районе

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200102/28748247/nazvany-tri-versii-pozhara-v-oknitskom-rayone.html

Трагическое происшествие унесло жизни трех людей. Пожарные продолжают выяснять причины случившегося.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Специалисты изучают все обстоятельства в связи с пожаром, произошедшим в селе Липник Окницкого района.

Пожарные, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пожар в Окницком районе: погиб мужчина с маленькими детьми

На данный момент есть три версии возникновения возгорания, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По данным ведомства, таков результат тщательного изучения места происшествия и анализа предварительной информации.

"Первая версия – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание", - говорится в сообщении ГИЧС. 

Точная причина ЧП станет известна после отчета специалистов на основе выяснения всех обстоятельств.

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Во время разбирательства установлено, что пострадавшая семья ранее посещалась сотрудниками ГИЧС, которые напомнили правила безопасности и меры предотвращения чрезвычайных ситуаций. Учитывая наличие детей, специалисты рекомендовали взрослым строго соблюдать рекомендации во избежание рискованных ситуаций.

Пожар произошел в ночь на 2 января 2020 года и унес жизни трех человек: двух малолетних в возрасте двух и четырех лет, а также их деда.

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Теги:
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