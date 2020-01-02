Названы три версии смертельного пожара в Окницком районе

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Специалисты изучают все обстоятельства в связи с пожаром, произошедшим в селе Липник Окницкого района.

На данный момент есть три версии возникновения возгорания, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По данным ведомства, таков результат тщательного изучения места происшествия и анализа предварительной информации.

"Первая версия – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание", - говорится в сообщении ГИЧС.

Точная причина ЧП станет известна после отчета специалистов на основе выяснения всех обстоятельств.

Как Молдова пережила новогоднюю ночь: пожар на ферме и серьезное ДТП>>>

Во время разбирательства установлено, что пострадавшая семья ранее посещалась сотрудниками ГИЧС, которые напомнили правила безопасности и меры предотвращения чрезвычайных ситуаций. Учитывая наличие детей, специалисты рекомендовали взрослым строго соблюдать рекомендации во избежание рискованных ситуаций.

Пожар произошел в ночь на 2 января 2020 года и унес жизни трех человек: двух малолетних в возрасте двух и четырех лет, а также их деда.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK