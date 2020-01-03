Дело с железом и взятками - в Хынчештах произошло громкое задержание

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. "Погорел на работе" - примерно так можно охарактеризовать громкое задержание сотрудниками Национального антикоррупционного центра следователя из Инспектората полиции Хынчешт.
В антикоррупционное ведомство обратился один из граждан страны, который сообщил, что страж закона, занимающийся делами, связанными с незаконной коммерческой и предпринимательской деятельностью, запросил у него сумму в 300 евро.
Эта цена была назначена за то, чтобы предпринимателя непривлекли к административной ответственности за изготовление изделий из металла без соответствующих разрешительных документов.
Примечательно,что следователь решил напрямую не подвергать себя опасности, он действовал через посредника, которому на встрече в оговоренном месте мужчина вручил 6 тысяч леев (эквивалент более 300 евро).
Необходимая сумма была передана, однако получатель и заподозрить не мог, что все банкноты, которые впоследствии нашли у него дома при обыске, обработаны спецраствором, а на каждой из них написано слово "mită" - "взятка".
Сейчас подозреваемый задержан и находится в камере предварительного заключения Национального антикоррупционного центра. По случаю вымогательства взятки и пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.
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