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Дело с железом и взятками - в Хынчештах произошло громкое задержание

© Sputnik / Vitaly Belousov
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Sputnik Молдова
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Извлечение выгоды из служебного положения и пассивная коррупция все чаще становятся в республике поводами, по которым задерживают людей в погонах, не стал исключением и случай в Хынчештах.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. "Погорел на работе" - примерно так можно охарактеризовать громкое задержание сотрудниками Национального антикоррупционного центра следователя из Инспектората полиции Хынчешт. 

В антикоррупционное ведомство обратился один из граждан страны, который сообщил, что страж закона, занимающийся делами, связанными с незаконной коммерческой и предпринимательской деятельностью, запросил у него сумму в 300 евро.

Эта цена была назначена за то, чтобы предпринимателя непривлекли к административной ответственности за изготовление изделий из металла без соответствующих разрешительных документов.

Примечательно,что следователь решил напрямую не подвергать себя опасности, он действовал через посредника, которому на встрече в оговоренном месте мужчина вручил 6 тысяч леев (эквивалент более 300 евро).

Подарки, иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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Необходимая сумма была передана, однако получатель и заподозрить не мог, что все банкноты, которые впоследствии нашли у него дома при обыске, обработаны спецраствором, а на каждой из них написано слово "mită" - "взятка". 

Сейчас подозреваемый задержан и находится в камере предварительного заключения Национального антикоррупционного центра. По случаю вымогательства взятки и пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

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Теги:
взятки, офицер, НАЦ, задержание


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