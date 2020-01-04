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Остановка общественного транспорта

ДТП в Унгенах: автомобиль въехал в людей на остановке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200104/28767309/dtp-v-ungenah-avtomobil-vekhal-v-lyudey-na-ostanovke.html

В Унгенах два человека пострадало после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Страшное ДТП произошло в Унгенах на одной из остановок общественного транспорта. Все произошло в пятницу вечером.

Авария
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сообщению очевидцев, автомобиль марки Ford въехал в людей, ожидающих транспорта на остановке. 

В результате столкновения пострадали две женщины. У одной -  перелом ноги, а вторую пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Как сообщают очевидцы, водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения. 

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

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Теги:
наезд, дтп


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