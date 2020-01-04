ДТП в Унгенах: автомобиль въехал в людей на остановке

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Страшное ДТП произошло в Унгенах на одной из остановок общественного транспорта. Все произошло в пятницу вечером.
По сообщению очевидцев, автомобиль марки Ford въехал в людей, ожидающих транспорта на остановке.
В результате столкновения пострадали две женщины. У одной - перелом ноги, а вторую пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщают очевидцы, водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
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