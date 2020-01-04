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Кукурузный камуфляж: пьяный водитель врезался в опору ЛЭП и пытался спрятать авто

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200104/28768168/kukuruznyy-kamuflyazh-pyanyy-voditel-vrezalsya-v-oporu-lep-i-pytalsya-spryatat-avto.html

Заметая следы преступления, автовладелец пытался спрятать свою машину в укромном, по его мнению, месте, но был рассекречен.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Минувшей ночью в селе Бруштяны водитель Opel не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП. Бесшабашный удалец пытался замести следы и укрыть свою машину в месте, где, по его мнению, никто не смог бы ее найти. Но ошибся. Правоохранителям не составило большого труда обнаружить автомобиль, ведь он спрятал его на собственном участке.

"Пытаясь скрыть происшествие, автовладелец покинул место ДТП, спрятал машину на своем участке и накрыл сухими стеблями кукурузы", - рассказали анекдотичную историю скрытия улики в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Остановка общественного транспорта
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Автоинспекторы Рыбницкого ОВД автомобиль обнаружили, водителя опросили.

В результате столкновения он получил травмы головы, госпитализирован в неврологическое отделение Центральной республиканской больницы.

Как установили специалисты позже, в момент аварии мужчина был пьян.

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Теги:
пьяный за рулем, пьяный водитель, пьяный, ЛЭП, Приднетровье


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