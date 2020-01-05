Экипаж SMURD доставил в Кишинев пациентку из Вулканешт

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев из Вулканешт пациентку 37 лет. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
По данным ведомства, женщину транспортировали для срочной госпитализации в связи с осложнениями хронической болезни.
"Во время перелета в столицу пациентка была под наблюдением врачей, ее состояние стабильное", - сообщили представители SMURD.
Вертолет приземлился на стадионе "Динамо". Оттуда больную забрали в Республиканскую клиническую больницу Aviasan.
Как отметили в ГИЧС, с начала года — это первый вылет экипажа SMURD для граждан Молдовы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK