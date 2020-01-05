Экипаж SMURD доставил в Кишинев пациентку из Вулканешт

Жительнице Вулканешт потребовалась срочная госпитализация. Было принято решение доставить ее вертолетом в столицу.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев из Вулканешт пациентку 37 лет. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

По данным ведомства, женщину транспортировали для срочной госпитализации в связи с осложнениями хронической болезни.

"Во время перелета в столицу пациентка была под наблюдением врачей, ее состояние стабильное", - сообщили представители SMURD.

Вертолет приземлился на стадионе "Динамо". Оттуда больную забрали в Республиканскую клиническую больницу Aviasan.

Как отметили в ГИЧС, с начала года — это первый вылет экипажа SMURD для граждан Молдовы.

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