Не доглядели: трехлетний ребенок проглотил часть липкой игрушки слайм

Медицинские специалисты призывают родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей наедине с предметами, которые могут навредить их здоровью.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В селе Глиное Слободзейского района зарегистрирован случай: трехлетний ребенок проглотил часть липкой субстанции под названием слайм или лизун. Это игрушка не так уж и безопасна. При попадании ее ингредиентов на глаза, внутрь – это риск для здоровья.

"Родители будьте внимательны! Покупая ребенку слайм, его еще называют жвачкой для рук, следите за тем, как с ним играют дети!" - призывают врачи.

Маленького ребенка из села Глиное удалось спасти. Малыш сам сказал своим родителям о том, что проглотил часть лизуна. Они тут же предприняли действия и отвезли ребенка в больницу, где ему оказали помощь. Маленького экспериментатора сейчас отпустили домой и здоровью малыша ничего не угрожает.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона, за эти дни новогодних праздников в Слободзейском районе, кроме описанного случая, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, пять семейных скандалов, три факта причинения телесных повреждений в ходе драки, одна кража имущества.

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