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Игрушка на рождественской елке.

Наши в Италии: для мальчика рождественская история завершилась счастливо

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Дядя и племянник из Молдовы прилетели погостить в итальянскую столицу в канун зимних праздников, но там их ждал сюрприз.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik, Анна Руссу. Во время проверку документов в римском аэропорту "Фьюмичино" по базе данных полиции выяснилось, что мужчина ранее был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за ряд краж.

Он был арестован на месте, сообщает официальный сайт итальянской полиции.

Планы относительно римских каникул расстроились окончательно.

Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме, архивное фото.
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Перед тринадцатилетним подростком открылась невеселая перспектива: остаться одному в римском аэропорту, поскольку в период праздников найти ему временный приют было практически нереально. 

Сотрудники пограничной полиции, посовещавшись и обсудив ситуацию, решили отправить мальчика домой к одному из коллег, заканчивающих смену.

Такое решение было принято с учетом того, что до Рождества осталось всего несколько часов.

​Гостеприимный хозяин связался с матерью мальчика, живущей в Молдове и, получив разрешение, пригласил парнишку на праздничный ужин к себе домой.

Сотрудники полиции также приобрели для мальчика подарки, которые наутро подросток нашел под елкой.

На следующий день сын обнял свою мать, которая спешно прибыла первым рейсом из Молдовы. Она была тронута добротой итальянских пограничников и сердечно поблагодарила полицейских.

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