Наши в Италии: для мальчика рождественская история завершилась счастливо

Дядя и племянник из Молдовы прилетели погостить в итальянскую столицу в канун зимних праздников, но там их ждал сюрприз.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik, Анна Руссу. Во время проверку документов в римском аэропорту "Фьюмичино" по базе данных полиции выяснилось, что мужчина ранее был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за ряд краж.

Он был арестован на месте, сообщает официальный сайт итальянской полиции.

Планы относительно римских каникул расстроились окончательно.

Перед тринадцатилетним подростком открылась невеселая перспектива: остаться одному в римском аэропорту, поскольку в период праздников найти ему временный приют было практически нереально.

Сотрудники пограничной полиции, посовещавшись и обсудив ситуацию, решили отправить мальчика домой к одному из коллег, заканчивающих смену.

Такое решение было принято с учетом того, что до Рождества осталось всего несколько часов.

#Fiumicino La vigilia di Natale bambino moldavo di 13 anni e suo zio sbarcano in aeroporto

L’uomo però viene arrestato per vecchia condanna

Il bambino viene ospitato da un poliziotto e ha cosi potuto scartare regali in compagnia, in attesa della mamma#lamiciziaèunacosaseria pic.twitter.com/ODSCDrShLo — Polizia di Stato (@poliziadistato) 5 января 2020 г.

​Гостеприимный хозяин связался с матерью мальчика, живущей в Молдове и, получив разрешение, пригласил парнишку на праздничный ужин к себе домой.

Сотрудники полиции также приобрели для мальчика подарки, которые наутро подросток нашел под елкой.

На следующий день сын обнял свою мать, которая спешно прибыла первым рейсом из Молдовы. Она была тронута добротой итальянских пограничников и сердечно поблагодарила полицейских.

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