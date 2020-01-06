18:04 06 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Больница

Самолечение и запоздалое обращение к врачу: девочка умерла в больнице

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2770/89/27708922.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200106/28782579/v-rybnitse-ot-pnevmonii-umerla-malenkaya-devochka.html

Безответственность родителей, которые не прибегли вовремя к квалифицированной медицинской помощи, привела к смерти малышки в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Грудной ребенок был доставлен в рыбницкую больницу накануне с пневмонией в тяжелой стадии.

Младенец
© CC0 / Pixabay / jakobking85
Врачи борются за жизнь младенца — мать бросила его на двухлетнего брата

Об этом сообщили  в пресс-службе МВД ПМР. 

По данным ведомства, мать вызвала скорую лишь после того, как заметила, что дочь задыхается. Ребенка экстренно госпитализировали.

У пациентки наблюдалось общее переохлаждение, церебральная кома, передозировка лекарственными препаратами.

Грудной ребенок из неблагополучной семьи скончался в больнице в Кишиневе>>>

Для координации реанимационных мероприятий из столицы вызвали детского реаниматолога. Но спустя несколько часов борьбы за жизнь малышки - стало ясно, что ее состояние не улучшается. Около полуночи зафиксирована смерть.

"В ходе разбирательства сотрудники Рыбницкого ОВД выяснили: женщина заметила, что ребенок заболел еще два дня назад. К врачам обращаться не стала, решила лечить самостоятельно. В аптеке приобрела жаропонижающие свечи "Дималгин"", - уточнили в сообщении. 

Как пояснили врачи, такая низкая температура тела не могла быть вызвана одним препаратом. Однако, что ещё давала ребенку, чтобы сбить температуру, мама пояснить не смогла.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове от пневмонии погибла маленькая девочка
Инфекционист назвала признаки осложнения простудных заболеваний
Теги:
приднестровье, пневмония, Смерть


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
А Снегурочек вы не забыли: фото помощниц Дедов Морозов и Сант со всего мира
Новые тарифы на междугородние рейсы уже бьют по карману
Новые тарифы на междугородние рейсы уже бьют по карману
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться