Самолечение и запоздалое обращение к врачу: девочка умерла в больнице

Безответственность родителей, которые не прибегли вовремя к квалифицированной медицинской помощи, привела к смерти малышки в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Грудной ребенок был доставлен в рыбницкую больницу накануне с пневмонией в тяжелой стадии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД ПМР.

По данным ведомства, мать вызвала скорую лишь после того, как заметила, что дочь задыхается. Ребенка экстренно госпитализировали.

У пациентки наблюдалось общее переохлаждение, церебральная кома, передозировка лекарственными препаратами.

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Для координации реанимационных мероприятий из столицы вызвали детского реаниматолога. Но спустя несколько часов борьбы за жизнь малышки - стало ясно, что ее состояние не улучшается. Около полуночи зафиксирована смерть.

"В ходе разбирательства сотрудники Рыбницкого ОВД выяснили: женщина заметила, что ребенок заболел еще два дня назад. К врачам обращаться не стала, решила лечить самостоятельно. В аптеке приобрела жаропонижающие свечи "Дималгин"", - уточнили в сообщении.

Как пояснили врачи, такая низкая температура тела не могла быть вызвана одним препаратом. Однако, что ещё давала ребенку, чтобы сбить температуру, мама пояснить не смогла.

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