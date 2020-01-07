В Каушанах нашли более сотни снарядов и мин времен войны - фото

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Более сотни снарядов и мин обнаружили члены военно-исторической ассоциации "ДОТ" в Каушанском районе во время полевой разведки.
Вызванные на место находки саперы подразделений Национальной армии извлекли из земли более ста складированных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе 74 минометные мины, 48 орудийных снарядов, противотанковые мины и ручные гранаты.
Часть боеприпасов была уничтожена саперами на месте, а часть вывезена для дальнейшего уничтожения на полигоне, сообщили представители ассоциации "ДОТ".
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