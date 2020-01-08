ДТП на трассе Кантемир-Комрат: авто превратилось в груду металла - фото

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По данным очевидцев, в аварии никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду после обеда на трассе Кантемир-Комрат. В результате аварии автомобиль Mercedes превратился в груду металла. В ДТП никто не погиб, сообщает корреспондент Sputnik Молдова.

Водителя легковушки на автомобиле полиции отправили в Комрат в отделение для прояснения случившегося. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

ДТП © Sputnik / Victor Ciobanu

ДТП © Sputnik / Victor Ciobanu 1 / 2 © Sputnik / Victor Ciobanu ДТП

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