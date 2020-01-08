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ДТП

ДТП на трассе Кантемир-Комрат: авто превратилось в груду металла - фото

© Sputnik / Victor Ciobanu
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2879/93/28799348.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200108/28799536/dtp-na-trasse-kantemir-komrat-avto-prevratilos-v-grudu-metalla-photo.html

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По данным очевидцев, в аварии никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду после обеда на трассе Кантемир-Комрат. В результате аварии автомобиль Mercedes превратился в груду металла. В ДТП никто не погиб, сообщает корреспондент Sputnik Молдова.

Водителя легковушки на автомобиле полиции отправили в Комрат в отделение для прояснения случившегося. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

  • ДТП
    ДТП
    © Sputnik / Victor Ciobanu
  • ДТП
    ДТП
    © Sputnik / Victor Ciobanu
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© Sputnik / Victor Ciobanu
ДТП

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