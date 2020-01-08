ДТП на трассе Кантемир-Комрат: авто превратилось в груду металла - фото

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду после обеда на трассе Кантемир-Комрат. В результате аварии автомобиль Mercedes превратился в груду металла. В ДТП никто не погиб, сообщает корреспондент Sputnik Молдова.
Водителя легковушки на автомобиле полиции отправили в Комрат в отделение для прояснения случившегося. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
- ДТП© Sputnik / Victor Ciobanu
- ДТП© Sputnik / Victor Ciobanu
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK