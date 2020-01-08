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Пожар на Рышкановке

Завод "Мезон" на Рышкановке охвачен пламенем - фото

© Photo : Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На место происшествия были направлены семь пожарных расчетов, которые вступили в схватку с огнем, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. В среду вечером произошло серьезное возгорание на территории завода, расположенного в столичном секторе Рышкановка.

"Вечером 8 января помощь сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям понадобилась для ликвидации пожара, который произошел в складском помещении на Московском проспекте, 21. Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 19.42", - сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

По данным источника, возгорание зарегистрировано в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.

"Пожар локализован в 20.41. По данным инспектората, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв нет. На данный момент порядка 35 пожарных продолжают работать на ликвидацией пожара. Причину и обстоятельства происшествия определят специалисты", - заключили в ведомстве.

Корреспондент Sputnik Молдова передает с места событий, что пожар полностью потушен.

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