Минздрав и служба "112" раскрыли все детали о звонках после драки в Костештах

Кишинев, 9 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с заявлениями о работе службы догоспитальной неотложной медицинской помощи в связи с инцидентом в селе Костешты Яловенского района, где после избиения несколькими молодыми людьми 21-летний парень скончался в столичном Институте скорой помощи.

"Сообщаем, что первый звонок поступил в 01:46, абонент сообщил оператору службы "112", что человек упал сам и ударился головой. Запрос в скорую помощь был передан в 1:47", - сказано на странице Минздрава на Facebook.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, бригада врачей отправилась на вызов в 01:59, сразу по завершении предыдущего вызова. На место они прибыли в 2:18. Таким образом, команда медиков приехала спустя 19 минут, оказав всю необходимую медицинскую помощь.

"Миссия была завершена в 04:19", - отмечается в нем.

Позже информацию дополнили в единой службе "112", сообщив, что на 01.01.2020 в промежутке от 01:00 до 02:30 на номер 112 поступило в общей сложности шесть обращений от трех человек с информацией о данном инциденте.

Первый звонок, в котором было сообщено о происшествии, был принят в 1:44. В ходе разговора с оператором службы "112" собеседник вызвал скорую помощь и сообщил, что парень сам ударился головой и потерял сознание. К слову, абонент не сообщал о каких-либо насильственных действиях.

Оператор "112" обработал информацию и передал карточку экстренного вызова диспетчеру скорой помощи в 1:46. Впоследствии операторы получили по этому случаю еще четыре звонка. В 1:45 другой человек позвонил и сообщил о том, что двое молодых людей подрались, и один из них находится в бессознательном состоянии. После получения всех данных вызов был отправлен в скорую помощь и полицию. В 1:53 третий человек сообщает в службу 112, что "он видел из дома, что несколько ребята подрались, а один из них находится без сознания".

"Последний звонок был сделан в 2:18, абонент сообщил, что изначально предоставленная информация не соответствует действительности и требовал вмешательства полиции. Он подтвердил, что скорая помощь прибыла на место происшествия", - сообщается в пресс-релизе службы.

Единая служба "112" отмечает, что все звонки, поступившие к ним, в которых сообщается о чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни, здоровью, целостности имущества или окружающей среды, обрабатываются операторами, а затем передаются специализированным службам экстренной помощи для вмешательства.

Пресс-секретарь инспектората полиции Яловен Сильвия Ветко сообщила корреспонденту Sputnik, что в ближайшее время ведомство выступит с деталями по делу об убийстве 21-летнего жителя Костешт.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что взял под личный контроль ход расследования убийства парня.

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