Молдавский огненный хоррор: самые крупные пожары, которые потрясли страну

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. С начала 2020 года на территории Молдовы произошли 66 пожаров, в которых погибли 9 человек, в том числе, два ребенка. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

В период 3-4 января в Молдове прошла масштабная кампания по предотвращению возгораний и отравлений угарным газом. Спасатели и пожарные, а также сотрудники инспекторатов полиции многих районов республики обошли дома, чтобы объяснить жильцам, каковы риски несоблюдения правил противопожарной безопасности.

Sputnik Молдова вспомнил самые крупные пожары за последние годы, которые потрясли республику.

Пожар на территории завода "Мезон"

Вечером 8 января 2020 года произошел пожар на территории завода "Мезон", расположенного в столичном секторе Рышкановка. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 19.42. На месте работали сразу семь специальных расчетов. Пожар локализовали в 20.41.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв нет. На месте работали семь пожарных расчетов.

По информации Sputnik, произошло возгорание электропроводки в четвертом блоке - в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.

Кошмарное 1 января

Вечером 1 января 2020 года в жилом доме в селе Липник Окницкого района произошел пожар, который унес жизни троих человек – двоих малышей двух и четырех лет, а также их деда.

Звонок в Единую службу спасения "112" поступил 1 января в 19.50. Пожар удалось потушить достаточно быстро - в 20.11. В результате происшествия на месте погиб 54-летний мужчина. Детей же госпитализировали в реанимацию районной больницы, где они вскоре и скончались.

Было озвучено три версии возникновения возгорания. Первая – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание.

Пожары на фермах

Только за последние полгода в республике зарегистрировано несколько крупных пожаров на фермах. Так, вечером 31 декабря 2019 года в населенном пункте Рошканы Новоаненского района огонь охватил постройку свиноводческого комплекса.

"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 20.27. На место прибыл экипаж из Новых Анен, который установил, что языки пламени охватили часть крыши постройки. В результате инцидента погибли 19 свиней", - отметили в инспекторате.

Человеческих жертв удалось избежать. Спасатели локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения пламени.

Еще один серьезный пожар произошел неделей раньше в населенном пункте Селиште, Оргеевского района, где загорелась птицефабрика. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 20.29. Огонь охватил крышу здания. На место прибыли три экипажа пожарных, которым удалось локализовать очаг возгорания в 22.27. Полностью пожар потушили к половине второго ночи. В результате инцидента человеческих жертв нет. Огонь уничтожил 500 квадратных метров крыши. Погибло 7400 птиц.

А 7 октября крупный пожар произошел на ферме в населенном пункте Степь-Сочь Оргеевского района. В результате происшествия погибли 50 коров и уничтожено 60% крыши постройки, где содержались животные.

Объятые пламенем поля

Осень 2019 года запомнилась частыми возгораниями сухой растительности, в частности в Кишиневе. Столицу накрывал неоднократно смок.

К примеру, 1 сентября огонь вплотную приблизился к жилым домам в пригороде молдавской столицы Думбраве. Тогда на тушение направили три пожарных расчета, которые за два часа локализовали возгорание.

Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

К слову, один из крупнейших таких пожаров был зарегистрирован в 2017 году. Поздно вечером 9 июля вспыхнул огонь на свалке в Прункул (муниципий Кишинев). Тогда по тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных, так как огонь быстро распространился на огромную площадь. На место ЧП незамедлительно прибыли 17 спецрасчетов. Сгорело три из пяти гектаров сухих веток деревьев, складированных там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. После тушения пожара сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы дежурили несколько дней подряд на месте для предотвращения повторения возгорания.

Два серьезнейших эпизода в один день

В Кишиневе 20 апреля 2018 года практически одновременно произошло сразу два пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа.

А уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. Огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.

Республиканский стадион в огне

Рано утром 24 июля 2017 года по тревоге весь гарнизон столичных пожарных работал над ликвидацией огня на республиканском стадионе в Кишиневе. В общей сложности пламя охватило около шести тысяч квадратных метров веток, складированных на стадионе после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. С огнем спасатели боролись в течение пяти часов. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых и поджог.

Пожар на складе на Чеканах

Сильнейший пожар, произошедший 11 ноября 2016-го в столичном секторе Чеканы на одном из складов, унес жизнь двух человек.

Возгорание было зарегистрировано на четвертом этаже, но затем пламя перекинулось и на помещения пятого этажа. Для поиска людей, которые могли находиться в горящем здании, организовали три группы спасателей.

Им удалось обнаружить двух человек, которые были без сознания. Их спасли, но погиб при исполнении служебного долга один из пожарных — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в охваченное огнем и дымом здание.

После смерти пожарного из-за серьезного риска для безопасности и жизни его коллег было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь на следующий день пожарные снова смогли войти в здание, а вечером полностью ликвидировать пожар. Спустя несколько дней спасатели обнаружили в здании тело женщины, которая работала на складе.

Всего огонь уничтожил около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) располагалась на четвертом этаже здания. После пожара прокуратура открыла два уголовных дела по факту пожара и несоблюдения противопожарной безопасности и защиты труда.

Взрыв и пожары от газовых баллонов

В январе 2016 года на Центральном рынке в кафе La Soacra произошел взрыв газового баллона. В результате этого происшествия в больницы были доставлены около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У большинства пациентов были ожоги 15-20% тела, а троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины.

Этот случай не единичный хотя и стал показательным. После ЧП в La Soacra произошел взрыв газового баллона в селе Хрубна Ноуэ Фалештского района в 2017 году. Тогда на воздух взлетел жилой дом, погибла четырех летняя девочка. А 2018-й запомнился аналогичной трагедией в Кишиневе. Все случилось ночью 6 октября 2018 года в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП. Взрыв произошел из-за не выключенной конфорки газовой плиты, подключенной к незаконно установленному газовому баллону. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Согласно местному законодательству, газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

© Sputnik / Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения

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