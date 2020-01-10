Сломанный нос, выбитые зубы: насчет зачинщика версии диаметрально разные

В одном из населенных пунктов Каменского района произошел типичный бытовой инцидент, но, похоже, без вмешательства правоохранителей его участникам сложно будет разобраться между собой.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. Два жителя села Грушевка Каменского района не могут разобраться, кто виноват в произошедшей драке. К выяснению отношений они привлекли правоохранителей и, похоже, теперь уже без суда дело не обойдется.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона, с заявлением в Каменский районный отдел внутренних дел обратился 47-летний сельчанин.

"Мужчина пояснил, что его избили молодые люди. Инцидент произошел около двух часов ночи у бара в этом населенном пункте. У сельчанина сотрясение головного мозга, сломан нос, выбито несколько зубов", - отметили в ведомстве.

В ходе разбирательства в правоохранительные органы поступило встречное заявление от 18-летнего жителя села Кузьмин. Как следует из его пояснений, мужчина сам спровоцировал ссору и первым нанес удар. В ответ получил кулаком по лицу.

В конфликтной ситуации, возникшей между жителями соседних сел, предстоит разобраться следствию. По факту хулиганства и причинения вреда здоровью проводится доследственная проверка.

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