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Кулак

Сломанный нос, выбитые зубы: насчет зачинщика версии диаметрально разные

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200110/28818437/slomannyy-nos-vybitye-zuby-selchane-razbirayutsya-kto-prav-kto-vinovat.html

В одном из населенных пунктов Каменского района произошел типичный бытовой инцидент, но, похоже, без вмешательства правоохранителей его участникам сложно будет разобраться между собой.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. Два жителя села Грушевка Каменского района не могут разобраться, кто виноват в произошедшей драке. К выяснению отношений они привлекли правоохранителей и, похоже, теперь уже без суда дело не обойдется.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона, с заявлением в Каменский районный отдел внутренних дел обратился 47-летний сельчанин.

"Мужчина пояснил, что его избили молодые люди. Инцидент произошел около двух часов ночи у бара в этом населенном пункте. У сельчанина сотрясение головного мозга, сломан нос, выбито несколько зубов", - отметили в ведомстве.

© CC0 / Pixabay / Cimabue
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В ходе разбирательства в правоохранительные органы поступило встречное заявление от 18-летнего жителя села Кузьмин. Как следует из его пояснений, мужчина сам спровоцировал ссору и первым нанес удар. В ответ получил кулаком по лицу.

В конфликтной ситуации, возникшей между жителями соседних сел, предстоит разобраться следствию. По факту хулиганства и причинения вреда здоровью проводится доследственная проверка.

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Теги:
драка, инцидент, Приднестровье


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