Пожар в многоэтажном доме в Тирасполе: трое людей – в больнице

Причины того, почему произошло возгорание в одной из квартир, а также какова сумма денежного ущерба, специалистам еще предстоит выяснить.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. В Тирасполе удалось потушить пожар в квартире одной из девятиэтажек. Трое людей отправлены в больницу. Следователи продолжают разбирательство по произошедшему инциденту.

"Известно, что во время пожара госпитализировали троих человек. Из соседней квартиры огнеборцы вывели бабушку с внучкой", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Хозяину сгоревшей квартиры оказали медицинскую помощь. Сейчас он общается с инспектором пожарного надзора. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На локализацию пламени ушло 20 минут. Завершить операцию удалось спустя полтора часа. В трехкомнатной квартире полностью сгорели зал и прихожая. В остальных помещениях сильно закопчены стены. Ремонт владельцу придется делать капитальный.

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