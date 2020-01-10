21:59 10 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Пожар, Архивное фото.

Пожар в многоэтажном доме в Тирасполе: трое людей – в больнице

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2882/36/28823683.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200110/28823531/pozhar-v-mnogoetazhnom-dome-v-tiraspole-troe-lyudey--v-bolnitse.html

Причины того, почему произошло возгорание в одной из квартир, а также какова сумма денежного ущерба, специалистам еще предстоит выяснить.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. В Тирасполе удалось потушить пожар в квартире одной из девятиэтажек. Трое людей отправлены в больницу. Следователи продолжают разбирательство по произошедшему инциденту.

"Известно, что во время пожара госпитализировали троих человек. Из соседней квартиры огнеборцы вывели бабушку с внучкой", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
Молдавский огненный хоррор: самые крупные пожары, которые потрясли страну
Хозяину сгоревшей квартиры оказали медицинскую помощь. Сейчас он общается с инспектором пожарного надзора. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На локализацию пламени ушло 20 минут. Завершить операцию удалось спустя полтора часа. В трехкомнатной квартире полностью сгорели зал и прихожая. В остальных помещениях сильно закопчены стены. Ремонт владельцу придется делать капитальный.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пожарные рассматривают три версии возникновения возгорания на заводе "Мезон"
Рецепт от пожаров: в Приднестровье предприняли профилактические меры
Теги:
пожар, Тирасполь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться