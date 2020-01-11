Он гробил молдавскую молодежь: в Кишиневе задержали наркоторговца - видео

В столице произошло задержание, как в остросюжетном фильме: сотрудники полиции задержали наркоторговца, реализовывавшего наркотики в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 40-летнего мужчину, столичного жителя, которого подозревают в реализации наркотических веществ преимущественно молодежи.

Оперативники следили за преступной деятельностью мужчины в течение двух месяцев, а попался торговец во время контрольной закупки, проведенной следователями, чтобы поймать подозреваемого с поличным. При этом банкноты, которыми расплачивались с торговцем "зельем", были помечены специальным, невидимым химическим раствором.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства мужчины, обнаружены указанные банкноты, а также наркотические вещества, предназначенные для продажи.

Наркоторговца задержали и поместили под 30-дневный арест, ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения. Ранее задержанный был судим за аналогичные преступления и отбывал срок в пенитенциарном учреждении.

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