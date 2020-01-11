Служебные собаки помогли пограничникам обнаружить контрабанду на таможне

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Пограничники пунктов пропуска "Кагул" и "Джурджулешты-Галац" пресекли "бизнес" двух граждан Молдовы, незаконно перевозивших табачные изделия.

После проверки транспортные средства с оборудованными тайниками были изъяты, а нарушители рискуют получить штрафы.

К зоне таможенного контроля на КПП "Джурджулешты-Галац" на автомобиле марки Opel Zafira подъехал мужчина 35 лет с двойным гражданством Молдовы и Румынии. После проверки документов автомобиль был осмотрен другим пограничным полицейским вместе со служебной собакой Неро, которая и нашла почти 300 пачек сигарет с акцизными марками Республики Молдова. Мужчина отказывался комментировать ситуацию.

Второй инцидент был зарегистрирован на пропускном пункте "Кагул", где из страны пытался выехать гражданин Румынии, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Golf. Во время проверки его авто с помощью четвероногого помощника Цезаря в багажнике машины было обнаружено 300 пачек сигарет, стоимость которых превышает 7 тысяч 600 леев.

Транспортные средства правонарушителей были опечатаны на специально оборудованных парковках, табачные изделия были изъяты, а на нарушителей составлены протоколы, согласно пункту 10 статьи 287 Кодекса о правонарушениях.

Пограничники-кинологи вместе со своими четвероногими друзьями регулярно проходят стажировки, где совершенствуют навыки - как находить наркотические и взрывчатые вещества, табачные изделия.

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