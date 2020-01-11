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Лента, ограничивающая доступ к месту преступления

Убийство в Яловенах: еще одного мужчину избили до смерти

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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https://ru.sputnik.md/incidents/20200111/28827603/esche-odno-ubiystvo-ialoveni-do-smerti-izbili-muzhchinu.html

Жертва драки скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого на 72 часа.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Еще одно убийство в Яловенском районе: 41-летний мужчина скончался в пятницу вечером после того, как получил удар доской по голове, сообщает sputnik.md.

По данным полиции, инцидент произошел в селе Новые Русешты. Вместе с двумя приятелями мужчина распивал спиртное. Затем между ним и 64-летним собутыльником возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник несколько раз ударил друга доской по голове.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Прибывшая на место происшествия бригада врачей пришла к выводу, что необходимо транспортировать пострадавшего в кишиневскую больницу скорой помощи. Однако в результате полученных травм мужчина скончался по дороге в столицу.

По данным полиции, у жертвы было уголовное прошлое. Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в селе Костешты, Яловенского района, сильно избили 20-летнего молодого человека. Подозреваемые – двое односельчан в возрасте 21 и 16 лет. Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. А 5 января молодой человек скончался в больнице, так и не придя в сознание. В субботу его проводили в последний путь.

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