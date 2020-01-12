Подробности стрельбы, захвата заложников в Криулянах и заявление премьера

Правоохранительные органы представили подробности инцидента, произошедшего в субботу в селе Старые Малаешты Криулянского района, где поздно вечером произошла стрельба и захват заложников.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В селе Старые Малаешты Криулянского района 62-летний мужчина в результате пьяной ссоры ранил двух собутыльников и взял одного из них в заложники.

"Вечером 11 января, около 20.30, в правоохранительные органы обратилась женщина – жительница села Старые Малаешты. Она сообщила, что ее муж и еще один человек, находясь в гостях у односельчанина, получили огнестрельные ранения", - сообщили в Генеральном инпекторате полиции МВД Молдовы.

На место происшествия в срочном порядке прибыли следователи, полицейские, группа спецназначения Fulger, руководство Инспектората полиции Криулян и Генинспектората полиции, а также местный прокурор.

Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 54 лет, находясь в гостях у своего 62-летнего земляка, распивали вместе спиртное. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин дома вытащил из сейфа огнестрельное оружие модели "Байкал 442" и совершил два выстрела в направлении одного из приятелей, ранив его в живот и ногу. Досталось и третьему мужчине - в его сторону было произведено три выстрела, и он был ранен в живот.

"В этот же момент пришла жена одного из потерпевших, но она не смогла зайти в дом – была также ранена в ногу. Женщине вместе с одним из пострадавших удалось бежать, а ее муж остался в прихожей дома подозреваемого", - отметили в полиции.

При попытке задержания мужчина произвел три выстрела в направлении полицейских. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, сделали три предупредительных выстрела, а затем обезвредили и задержали агрессора. К слову, оружие у задержанного хранилось на законных основаниях.

"Жертв доставили в кишиневскую больницу скорой помощи. Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сообщили в инспекторате.

В ходе осмотра дома сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет, порядка 150 патронов к нему, разобранную гранату модели F-1 и два пневматических пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статьям 27-145 "Попытка убийства", 349 "Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг", 290 "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов" и 280 "Захват заложников". Ведется следствие.

Глава правительства Ион Кику поблагодарил сотрудников пправоохранительных органов за успешную операцию.

"Быстрая и профессиональная работа полицейских. Спасибо сотрудникам Fulger за эффективную работу", - написал Кику на своей странице в Facebook.

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