В Григориополе авто влетело в забор частного дома: подробности ЧП

По данным местной полиции, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Григориополе - легковушка врезалась в забор и превратилась в груду металла, пострадали два человека. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах приднестровского региона.

Инцидент произошел приблизительно в 11.50 на улице Урицкого. По данным местной полиции, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Пострадали двое человек - водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали в местную больницу.

Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

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