16:12 12 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
ДТП

В Григориополе авто влетело в забор частного дома: подробности ЧП

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2573/82/25738284.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200112/28831911/sereznoe-dtp-grigoriopoli-est-postradavshie.html

По данным местной полиции, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Григориополе - легковушка врезалась в забор и превратилась в груду металла, пострадали два человека. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах приднестровского региона.

Инцидент произошел приблизительно в 11.50 на улице Урицкого. По данным местной полиции, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Пострадали двое человек - водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали в местную больницу.

Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Смертельная авария в Дрокии: подозревается сотрудник МВД
Десятки аварий в первые дни года: полиция выступила с рекомендациями
Цепная авария в Глодянском районе - столкнулись три автомобиля


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
Путин: Россия способна достроить Северный поток-2 своими силами
Путин: Россия способна самостоятельно достроить "Северный поток-2"
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться