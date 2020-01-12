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Пожар

Пожар в Сороках: спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200112/28832800/pozhar-soroca-spasateli-vynesli-muzhchinu-iz-goryaschey-kvartiry.html

Спасатели совместно с полицейскими информируют граждан о предотвращении пожаров, рассказывают о рисках отравления углекислым газом или неправильного использования печей, а также об опасности использования сломанных электро-нагревательных приборов.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Серьезный пожар произошел на севере Молдовы - в городе Сорока. Утром в воскресенье загорелась квартира в одном из жилых домов. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 08.43. На место происшествия прибыл экипаж пожарных, которые установили, что в комната одной из квартир охвачена огнем. Специалистам удалось спасти из горящей квартиры 35-летнего мужчину", - отметили в инспекторате.

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© Photo : Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы
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По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

"В результате пожара пострадали ценности внутри комнаты. Благодаря четким действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня", - добавили в инспекторате.

Спасатели совместно с Генинспекторатом полиции проводят кампанию по информированию граждан о предотвращении пожаров, рассказывают о рисках отравления углекислым газом или неправильного использования печей, а также об опасности использования сломанных электро-нагревательных приборов.

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