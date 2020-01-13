Авария на трассе в Кишиневе: одна женщина госпитализирована

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Авария произошла в понедельник утром на трассе Балкань близ населенного пункта Думбрава.
В результате столкновения двух машин одна из них перевернулась, а другую вынесло на пределы дороги.
По данным полиции, звонок поступил в 8.18. ДТП зарегистрировано на трассе Балкань, M1. Полицейские установили, что столкновение произошло между машинами марки Kia и Nissan. За рулем первого авто был 45-летний мужчина, а второй машиной управляла 34-летняя женщина.
В результате аварии женщине потребовалась госпитализация.
Выяснилось, что автомобили двигались в одном направлении. Полиции предстоит установить, кто виновен в ДТП.
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