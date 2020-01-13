Загадочная смерть в Яловенах - тело мужчины нашли в озере

На берегу озера житель одного из сел Яловенского района испытал настоящий шок, он обнаружил утопленника, который, судя по всему, случайно провалился под воду, находясь на тонком льду водоема.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в озере в селе Бэлцаць Яловеснкого района Молдовы. Нашел утопленника местный житель, который и вызвал полицию.

Как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку, 44-летний погибший был уроженцем Кишинева. © Sputnik / Miroslav Rotari Гидрологический центр предупреждает — тонкий лед опасен

При осмотре тела погибшего оперативники не обнаружили следов насильственной смерти. Главная гипотеза следователей - мужчина случайно провалился под лед, пытаясь по нему пересечь водоем.

Из-за того, что лед на озере был очень тонким, несчастный провалился в воду, не смог выбраться и, как следствие, погиб. Местные жители говорят, что погибший мужчина работал в селе пастухом, а в воскресенье его видели неподалеку от водоема.

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