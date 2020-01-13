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Спасательная операция на берегу водоема, архивное фото.

Загадочная смерть в Яловенах - тело мужчины нашли в озере

© Photo : Facebook / Генеральный инспекторат по чрезвычанйым ситуациям МВД Молдовы
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На берегу озера житель одного из сел Яловенского района испытал настоящий шок, он обнаружил утопленника, который, судя по всему, случайно провалился под воду, находясь на тонком льду водоема.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в озере в селе Бэлцаць Яловеснкого района Молдовы. Нашел утопленника местный житель, который и вызвал полицию. 

Как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку, 44-летний погибший был уроженцем Кишинева.
Спасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гидрологический центр предупреждает — тонкий лед опасен

При осмотре тела погибшего оперативники не обнаружили следов насильственной смерти. Главная гипотеза следователей - мужчина случайно провалился под лед, пытаясь по нему пересечь водоем. 

Из-за того, что лед на озере был очень тонким, несчастный провалился в воду, не смог выбраться и, как следствие, погиб. Местные жители говорят, что погибший мужчина работал в селе пастухом, а в воскресенье его видели неподалеку от водоема.

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Теги:
расследование, полиция, утопленник, Яловены


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