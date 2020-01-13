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ДТП

Страшная авария на Чеканах: образовалась километровая пробка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2771/08/27710813.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200113/28839519/strashnaya-avariya-na-chekanakh-obrazovalas-kilometrovaya-probka.html

Понедельник начинается с ДТП: еще одна авария произошла в Кишиневе на одном из самых загруженных участков дорог.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. На столичной улице Алеку Руссо на участке между улицами Михаил Садовяну и Николае Димо столкнулись два автомобиля. Один из них в результате столкновения превратился в груду металла.

Это авария спровоцировала длинную пробку на так называемой "Чеканской горке". 

На место происшествия прибыли два экипажа полиции. 

На видео, сделанном корреспондентом Sputnik, видно, что у самой поврежденной машины едва не разбило напополам двигатель. Информация о пострадавших уточняется.

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