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Жестокое убийство: под подозрение попали двое молодых людей

© Sputnik / Vitaly Belousov
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Сотрудники уголовного розыска приднестровского региона ведут разбирательство особо тяжкого преступления – убийства 42-летнего жителя села Красногорка.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. В причастности к этому криминальному деянию подозревают двоих молодых людей. Жертвой стал 42-летний житель села Красногорка Григориопольского района.

"Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на территории конюшни, расположенной на окраине села Парканы", - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.

Кулак
© CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
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От действий злоумышленников пострадала и сожительница убитого. Женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломами ребер.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны двое подозреваемых 17 и 19 лет.

Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги:
убийство, Приднестровье


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