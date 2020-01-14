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Автомобильные воры

Брал все, что внутри: в Кишиневе полиция задержала дерзкого автомобильного вора

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200114/28838348/v-kishineve-politsiya-zaderzhala-vora-obchischayuschego-avtomobili.html

Бросать свои авто опасно: молодой человек в Кишиневе успел за первые дни января "обчистить" 7 машин.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В Кишиневе задержан 22-летний молодой человек, его подозревают в совершении нескольких краж из автомобилей, сообщили в пресс-службе Кишиневской полиции. 

По данным следствия, молодой человек из района Кантемир "обчистил" 7 автомобилей в январе 2020 года.

"Речь идет об авто, припаркованных на улицах Петру Заднипру и Мирча чел Бэтрын. Он разбивал окна машин и забирал из них ценности. Общий ущерб, причиненный владельцам авто, – более 16 тысяч леев", - говорится в пресс-релизе ведомства.

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Угон автомобиля
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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В результате розыскных мер, подозреваемого удалось задержать. На допросе молодой человек признал свою вину, а также рассказал, что украденные вещи продавал.

Известно, что ранее он был судим за кражи и грабежи.

Подозреваемого задержали на 30 дней. Ему грозит штраф 32 500 до 67 500 леев или тюремное заключение до 4-х лет. 

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