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Карабинер застрелил 23-летнего молодого человека – подробности ЧП в Бельцах

© CC0 / Pixabay / zgmorris13
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Как сообщили в Генеральном инспекторате карабинеров, стрелок задержан на основе статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Происшествие в селе Елизавета, которое входит в состав муниципия Бельцы: сотрудник Генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы застрелил молодого человека.

"Произошел инцидент с участием военнослужащего – сотрудника регионального управления "Север" Генерального инспектората карабинеров, который, участвуя в конфликте, произвел выстрел из личного оружия, смертельно ранив 23-летнего молодого человека", - отмечено в пресс-релизе, размещенном на сайте Генинспектората карабинеров.

Реанимационное отделение
© Sputnik / Aleksei Babushkin
В каком состоянии находятся пострадавшие при стрельбе в Криулянах
На место пришествия прибыла оперативная группа инспектората полиции Бельц, чтобы установить все обстоятельства по этому делу.

Как сообщили в инспекторате, мужчина задержан на основе статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы.

"Подчеркиваем, что сотрудник находился вне выполнения служебных обязанностей, а личное оружие хранилось у него на законных основаниях. Прокуратура расследует этот случай, а Генеральный инспекторат карабинеров распорядился о начале внутреннего расследования", - отметили в структуре.

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