Пожар в одном из спальных районов Кишинева: что произошло - видео

В охваченной огнем постройке находились газовые баллоны. Спасателям удалось вынести из горящей постройки семь из них.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В ночь на вторник в столичном секторе Буюканы произошел пожар: загорелся гараж, где хранились газовые баллоны.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 01.55.

"Согласно поступившим данным, возгорание произошло в металлическом гараже площадью 18 квадратных метров по улице Парис, 49. На место происшествия направили два спецрасчета, которые прибыв на место обнаружили, что огонь охватил всю конструкцию, в которой находился автомобиль Ford Transit", - отметили в ведомстве.

По данным структуры, во время спецоперации спасатели вынесли из гаража семь газовых баллонов.

"Пожар ликвидировали в 03.31. Огонь уничтожил гараж и частично автомобиль, находившийся внутри. В результате инцидента никто не пострадал. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства произошедшего", - заключили в инспекторате.

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