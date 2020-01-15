Обиделся и ограбил: в Кишиневе может обокрасть даже знакомый

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В Кишиневе полиция задержала молодого человека, его подозревают в совершении уличной кражи, сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным следствия, 20-летний задержанный родом из района Единец и в Кишиневе не имеет постоянного места жительства.
"Сообщение о кражи поступило 18 декабря 2019 года. 21-летний пострадавший заявил, что у него украли телефон на пересечении улиц Тигина и митрополит Варлаам", - уточнили в пресс-релизе ведомства.
На место происшествия прибыла оперативная группа. В ходе следствия удалось установить, что пострадавший был знаком со своим обидчиком.
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"Между молодыми людьми вспыхнула ссора и один из них выхватил у другого телефон модели Nokia и убежал. Ущерб составляет порядка 1500 леев", - подчеркнули в полиции.
Подозреваемого удалось задержать. Он признал свою вину.
Ему грозит от 5 до 7 лет заключения.
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