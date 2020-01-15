В Бендерах молодого правоохранителя убил киллер из жестокой ОПГ 90-х

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Сотрудник Батальона патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение во время розыска человека, стрелявшего в одного из жителей города Бендеры. Об этом в правоохранительном ведомстве приднестровского региона сообщили в полночь, а в начале дня стало известно: как врачи ни пытались, офицера не удалось спасти.
"Милиционер от полученных ранений скончался в больнице. За его жизнь несколько часов боролись врачи", - рассказали в пресс-службе приднестровского МВД.
Как все начиналось
Первым на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, уточнили в МВД, двое сотрудников выдвинулись на розыск подозреваемого, который, предположительно, скрылся на территории образовательного учреждения, расположенного неподалеку.
"В служебном автомобиле остался инспектор, старший лейтенант милиции Сергей Юрко", - сообщил источник.
Как все произошло
Сергей умер на операционном столе. Ему было 25 лет.
После трагического случая правоохранители продолжили операцию по задержанию преступника. К ней уже были привлечены сотрудники спецназа. И ночной стрелок в Бендерах был задержан.
Им оказался житель города 53 лет Олег Карабанов.
"Он находился в официальном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в 90-е годы. Входил в организованную преступную группу, возглавляемую криминальными авторитетами по кличкам Бобер и Хона. На счету ОПГ не одно жестокое убийство, вооруженные разбойные нападения, похищения людей", - отметили в МВД.
На протяжении многих лет преступник скрывался за пределами региона. На территории Приднестровья появился недавно. Прятался в доме своей матери, никто из соседей его не видел.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
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