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В Бендерах молодого правоохранителя убил киллер из жестокой ОПГ 90-х

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200115/28861381/v-benderakh-ot-ognestrelnogo-raneniya-pogib-sotrudnik-pravookhranitelnykh-organov.html

Стрелок пойман. Проводится дальнейшее разбирательство, но на задержанного уже открыто уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Сотрудник Батальона патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение во время розыска человека, стрелявшего в одного из жителей города Бендеры. Об этом в правоохранительном ведомстве приднестровского региона сообщили в полночь, а в начале дня стало известно: как врачи ни пытались, офицера не удалось спасти.

"Милиционер от полученных ранений скончался в больнице. За его жизнь несколько часов боролись врачи", - рассказали в пресс-службе приднестровского МВД.

Как все начиналось

Реанимационное отделение
© Sputnik / Aleksei Babushkin
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Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям от очевидцев. В районе дома № 5 по улице Титова неизвестный произвел два выстрела в мужчину. Пострадавшего с огнестрельной раной ноги доставили в городскую больницу.

Первым на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, уточнили в МВД, двое сотрудников выдвинулись на розыск подозреваемого, который, предположительно, скрылся на территории образовательного учреждения, расположенного неподалеку.

"В служебном автомобиле остался инспектор, старший лейтенант милиции Сергей Юрко", - сообщил источник.

Как все произошло

Полиция Техаса. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Office of Public Affairs / Operaton Triple Beam Houston 2018-16
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Офицер Юрко увидел мужчину, попадающего под описание подозреваемого, и, рискуя жизнью, вышел из автомобиля, направился к нему. Неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудника УВД. Одна из пуль попала в грудь.

Сергей умер на операционном столе. Ему было 25 лет.

После трагического случая правоохранители продолжили операцию по задержанию преступника. К ней уже были привлечены сотрудники спецназа. И ночной стрелок в Бендерах был задержан.

Им оказался житель города 53 лет Олег Карабанов.

"Он находился в официальном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в 90-е годы. Входил в организованную преступную группу, возглавляемую криминальными авторитетами по кличкам Бобер и Хона. На счету ОПГ не одно жестокое убийство, вооруженные разбойные нападения, похищения людей", - отметили в МВД.

На протяжении многих лет преступник скрывался за пределами региона. На территории Приднестровья появился недавно. Прятался в доме своей матери, никто из соседей его не видел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

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Теги:
огнестрел, погиб, стрельба, Приднестровье


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