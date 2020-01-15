Полиция задержала мужчину, подозреваемого в тройном убийстве

В среду правоохранители Бельц были уведомлены о пожаре в одном из домов муниципия. Прибыв на место происшествия, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы обнаружили жуткое зрелище.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Полиция муниципия Бельцы задержала 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 35-летней женщины и двух мужчин в возрасте около 44 лет. После совершения жестокого преступления, злоумышленник попытался скрыть следы и поджег дом, где находились жертвы.

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На место преступления прибыли сотрудники следственного управления полиции Бельц, криминалисты и судмедэксперты. В результате оперативных действий полицейских подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец Тирасполя без постоянного места жительства.

Злоумышленник был задержан на 72 часа, ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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