Глава МВД рассказал Sputnik подробности тройного убийства в Бельцах

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Руководитель министерства внутренних дел Молдовы Павел Войку рассказал в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова подробности расследования тройного убийства в Бельцах. Глава МВД сообщил, что задержанный познакомился с одной из своих жертв во вторник вечером и отправился к ней домой.
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Затем, чтобы "замести" следы, злоумышленник поджег несколько вещей в доме и скрылся с места преступления.
Что известно о подозреваемом
Предполагаемый автор тройного убийства - 21-летний молодой человек из приднестровского региона. Он работал на одной из станций шиномонтажного ремонта в Бельцах, сказал Войку.
По его словам, молодого человека поместили под арест на 72 часа. Он рискует получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.
"Этот случай расследуется по всем аспектам - начиная от того, кто этот человек, не совершил ли он других преступлений. Пока известно, что он не фигурирует по другим уголовным делах. Но мы не знаем, не совершал ли он на территории приднестровского региона какие-то преступления", - сказал Войку.
Как отметил министр, если выяснится, что у него есть проблемы с законом в Приднестровье, что он каким-то образом скрывался в Бельцах, то подозреваемый не будет освобожден от уголовной ответственности, согласно законам Молдовы. Как уточнил министр, на территории правобережья Днестра молодой человек не фигурировал в уголовных делах.
Глава МВД пояснил, что следствие еще продолжается, чтобы восстановить картину преступления.
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