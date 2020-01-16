Звездный инцидент - молдавскую певицу сбили в Кишиневе на пешеходном переходе

Опасность подстерегает кишиневцев на каждом шагу, особенно на пешеходных переходах, минувшим вечером под колеса лихача прямо на зебре попала певица Татьяна Спыну.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В Молдове, по данным статистики, ежегодно порядка 27 процентов всех дорожно-транспортных происшествий случаются на пешеходных переходах.

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Лихачи даже на "зебре" не замечают пешеходов в вечерние и ночные часы, а туман еще более ставит под опаность здоровье и жизнь граждан страны.

Минувшим вечером в Кишиневе произошло очередное ДТП на пешеходном переходе. Автомобиль на одном из перекрестков по улице Гренобля в столичном секторе Ботаника сбил певицу Татьяну Спыну.

Женщина была доставлена в больницу с незначительными травмами, а от госпитализации она отказалась.

Однако чуть позже исполнительница опубликовала ироничный и гневный пост в одной из социальных сетей, отметив, что в нашем городе от наезда автомобиля даже там, где водители обязаны снижать скорость, не застрахован никто.

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