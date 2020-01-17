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Миллионы в кубышке: в России "наш" вместе с подельниками украл банкомат

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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При расследовании этого эпизода у правоохранителей возникли обоснованные подозрения относительно причастность четверых задержанных к аналогичному преступлению, совершенному ранее.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Полицейские Ханты-Мансийского автономный округа — Югры задержали 27-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в краже банкомата из холла торгового центра, расположенного в городе Мегион. 

Хакер
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Пропажу устройства обнаружили сотрудники объекта, пришедшие утром на работу.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что для совершения дерзкого преступления злоумышленники взломали входные двери. Они воспользовались тем, что здание дополнительно не охранялось, в нем не были установлены ни сигнализация, ни система видеоналюблюдения.

По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находились около 6 миллионов 300 тысяч рублей.

В ходе следствия были установлены четверо предполагаемых налетчиков, использованные ими транспортные средства, а также место их временного проживания.

Кулак, фото из архива.
© CC BY 2.0 / Akhilesh Ravishankar / The Fist of Fury
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Позже на территории дачного кооператива обнаружился и похищенный банкомат со следами взлома, без денег внутри.

Нашего соотечественника стражи порядка задержали в Нижневартовске, при обыске у него была изъята часть похищенных средств.

Согласно данным показаниям, кража была спланирована заранее. Для совершения преступления был куплен подержанный автомобиль, а также арендована квартира в Нижневартовске, в которой хранился инструмент и впоследствии произошел раздел похищенных денег.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе Российской Федерации.

Следственным отделом ОМВД России по городу Мегиону возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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