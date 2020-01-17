Шокирующий случай в Кишиневе: найден труп женщины

Жительница Кишинева оставила родственникам прощальную записку и свела счеты с жизнью выстрелом в голову.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В столице женщина покончила с собой, воспользовавшись для этого пистолетом, которым законно владела.

Родственникам была оставлена прощальная записка.

Пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталия Стати заявила для Sputnik Молдова, что оперативная группа прибыла в квартиру в секторе Ботаника после звонка на единый номер оперативных служб.

"На месте полицейские обнаружили труп женщины, которая по предварительной информации страдала от неизлечимой болезни", - отметила Стати.

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По ее словам,можно предположить, что погибшая решилась на этот шаг во избежание болей и физических страданий.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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