Шокирующий случай в Кишиневе: найден труп женщины

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В столице женщина покончила с собой, воспользовавшись для этого пистолетом, которым законно владела.
Родственникам была оставлена прощальная записка.
Пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталия Стати заявила для Sputnik Молдова, что оперативная группа прибыла в квартиру в секторе Ботаника после звонка на единый номер оперативных служб.
"На месте полицейские обнаружили труп женщины, которая по предварительной информации страдала от неизлечимой болезни", - отметила Стати.
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По ее словам,можно предположить, что погибшая решилась на этот шаг во избежание болей и физических страданий.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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