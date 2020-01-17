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Пистолет

Шокирующий случай в Кишиневе: найден труп женщины

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200117/28889212/shokiruyuschiy-sluchay-v-kishineve-nayden-trup-zhenschiny.html

Жительница Кишинева оставила родственникам прощальную записку и свела счеты с жизнью выстрелом в голову.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В столице женщина покончила с собой, воспользовавшись для этого пистолетом, которым законно владела. 

Родственникам была оставлена прощальная записка.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе мужчина свел счеты с жизнью прямо в офисе кредитной компании

Пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталия Стати заявила для Sputnik Молдова, что оперативная группа прибыла в квартиру в секторе Ботаника после звонка на единый номер оперативных служб.

"На месте полицейские обнаружили труп женщины, которая по предварительной информации страдала от неизлечимой болезни", - отметила Стати.

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По ее словам,можно предположить, что погибшая решилась на этот шаг во избежание болей и физических страданий. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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