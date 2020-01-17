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Застрял в собственной машине, врезавшись в дерево - видео

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пострадавший получил различные травмы и был доставлен в институт скорой медицинской помощи муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) помогли выбраться молодому человеку из искореженного автомобиля, поврежденного в результате ДТП.

По данным ведомства, автомобиль марки Hyundai врезался в дерево на пересечении улиц Лакулуй и Василе Александри в Кишиневе. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыла команда спасателей. Они определили, что молодой человек застрял в поврежденной машине в результате удара и эвакуировали его.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пострадавший получил различные травмы и был доставлен в институт скорой медицинской помощи муниципия Кишинев для получения последующей медицинской помощи. 

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

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