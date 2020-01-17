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В селе Буджак автокран наехал на пожилую женщину

Роковой наезд: автокран сбил пожилую женщину в Гагаузии

© Photo : УП АТО Гагаузия
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200117/28892233/rokovoy-naezd-avtokran-sbil-pozhiluyu-zhenschinu-v-Gagauzii.html

Жуткое происшествие случилось на проезжей части участка автодороги международного значения R-28 неподалеку от Комрата, в селе Буджак.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Пятидесятилетний житель Гагаузии, управлявший автокраном марки "МАЗ", совершил наезд на 60-летнюю женщину, перебегавшую дорогу.  ДТП произошло на проезжей части автодороги международного значения R-28 в селе Буджак. Мужчина двигался в южном направлении в сторону Комрата.

В селе Буджак автокран наехал на пожилую женщину
© Photo : УП АТО Гагаузия
В селе Буджак автокран наехал на пожилую женщину

В результате проведения тестирования на алкотестере, в воздухе, выдыхаемом водителем, не было обнаружено следов алкоголя.

От полученных травм жертва скончалась на месте.

По факту данного происшествия было открыто уголовное дело по статье 264 УК РМ "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее смерть".

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