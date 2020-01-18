Два пожара – две смерти: всему одна трагическая причина

В двух населенных пунктах приднестровского региона в жилых квартирах ликвидировали возгорание, инциденты не обошлись без человеческих жертв.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. В обоих случаях во время ликвидации возгорания были найдены обгоревшие тела погорельцев: в селе Ержово Рыбницкого района - 39-летнего хозяина жилья, в Тирасполе - 46-летнего жителя Григориопольского района, арендовавшего квартиру.

Первый из них состоял на учете как алкоголик.

"В рамках профилактической операции в начале недели с мужчиной беседовали сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям. Настоятельно рекомендовали соблюдать безопасность в быту. Но он не отказался от пагубной привычки", - рассказали в МВД Приднестровья.

Сообщение о возгорании на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Юности города Тирасполя поступило от очевидцев. На место происшествия выехало три пожарных расчета. За считанные минуты возгорание было локализовано.

"Огнем повреждены диван и стены одной из комнат. В соседней – было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти", - отметили в МВД.

Установлено, что 46-летний приезжий арендовал квартиру на протяжении года, злоупотреблял спиртными напитками, курил в помещении. Состоял на учете как наркоман.

По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Накануне вечером соседи видели мужчину в подвыпившем состоянии. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

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