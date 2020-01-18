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Пошел за святой водой и скончался у храма — трагический случай в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200118/28905486/poshel-za-svyatoy-vodoy-i-skonchalsya-u-khrama-tragicheskiy-sluchay-v-kishineve.html

Пожилой мужчина расстался с жизнью в центре столицы, по заявлению очевидцев, он упал без всякой видимой причины.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Трагический случай в канун Крещения произошел в столице. Пожилой мужчина скончался прямо перед кишиневским кафедральным собором.

Спасательная операция на берегу водоема, архивное фото.
© Photo : Facebook / Генеральный инспекторат по чрезвычанйым ситуациям МВД Молдовы
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По заявлению очевидцев, 60-летний мужчина пошел в храм, чтобы набрать освященной воды. Покинув храм и пройдя небольшое расстояние, он упал и потерял сознание.

Прохожие позвонили по номеру службы 112, однако оперативно прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть мужчины.

Полиция ведет расследование.

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Теги:
служба 112


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