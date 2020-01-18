Пошел за святой водой и скончался у храма — трагический случай в Кишиневе

Пожилой мужчина расстался с жизнью в центре столицы, по заявлению очевидцев, он упал без всякой видимой причины.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Трагический случай в канун Крещения произошел в столице. Пожилой мужчина скончался прямо перед кишиневским кафедральным собором.

По заявлению очевидцев, 60-летний мужчина пошел в храм, чтобы набрать освященной воды. Покинув храм и пройдя небольшое расстояние, он упал и потерял сознание.

Прохожие позвонили по номеру службы 112, однако оперативно прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть мужчины.

Полиция ведет расследование.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK