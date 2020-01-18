Пошел за святой водой и скончался у храма — трагический случай в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Трагический случай в канун Крещения произошел в столице. Пожилой мужчина скончался прямо перед кишиневским кафедральным собором.
По заявлению очевидцев, 60-летний мужчина пошел в храм, чтобы набрать освященной воды. Покинув храм и пройдя небольшое расстояние, он упал и потерял сознание.
Прохожие позвонили по номеру службы 112, однако оперативно прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть мужчины.
Полиция ведет расследование.
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