Осторожно: домушники активны в любое время года

Домушник решил забраться в квартиру невнимательных жителей столицы и утащил первое, что попалось под руку.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. В Кишиневе полиция сектора Рышкановка задержала 27-летнего молодого человека, его подозревают в квартирной краже.

По данным следствия, заявление в полицию поступило еще в конце ноября 2019 года от жителей квартиры по улице Титу Майореску.

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"На место происшествия выехала опергруппа. Выяснилось, что злоумышленник проник в прихожую квартиры, откуда сумел забрать три куртки. Ущерб составляет порядка 8 тысяч леев", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Действия "домушника" попали на камеры видеонаблюдения.

Подозреваемого удалось задержать. Он признал свою вину, а также рассказал, что в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за схожие нарушения.

Ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев или же тюремное заключение до 4-х лет.

В связи с участившимися случаями квартирных краж сотрудники полиции рекомендуют:

не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;

научите детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть у вас дома;

не впускайте в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения;

под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное;

владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации;

на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома;

попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для вором о том, что на порог дома давно никто не ступал.

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