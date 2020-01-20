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Контроль, аэропорт

В Молдове задержали иностранца, подозреваемого в терроризме

© Sputnik / Rodion Proca
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Sputnik Молдова
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Мужчина некоторое время находился на территории Молдовы, где за ним наблюдали сотрудники СИБ, а при попытке выезда из страны по поддельному паспорту его задержали.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В аэропорту Кишинева задержали гражданина Таджикистана, разыскиваемого за причастность к международной террористической и экстремистской организации ДАЕШ ("Исламское государство" - запрещенная в Молдове и России террористическая организация), сообщили в понедельник в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

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По данным ведомства, подозреваемый задержан при попытке выезда из Молдовы по поддельному украинскому паспорту.

"На территорию Молдовы 28-летний подозреваемый незаконно попал с территории Украины. Более года за ним следила Служба информации и безопасности", - говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.

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Как сообщает следствие, благодаря совместной работе с другими ведомствами – МВД и кишиневской прокуратурой – удалось установить личность подозреваемого и его причастность к действующей в Сирии международной террористической организации.

В ходе расследования выяснилось, что мужчину ищут власти Таджикистана. В этой стране его подозревают в причастности к террористическим преступлениям. Также на него открыто два уголовных дела в Молдове.

Задержанный находится в Центре размещения при Бюро по миграции и убежищу МВД до принятия решения о его экстрадиции.

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