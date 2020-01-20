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Наручники, архивное фото.

Хотела заработать, но попалась - в Бельцах задержали сотрудницу полиции

© Sputnik / Vitaly Belousov
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Женщину в погонах подозревают в двух нарушениях Уголовного кодекса -пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Взятку в размере 200 евро требовала с мужчины сотрудница полиции Бельц, чтобы повлиять на закрытие дела, связанного с невыплатой долгов. Оперативники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали ее на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции.

Доллар.
© CC0 / Pixabay / pasja1000
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По данному инциденту было заведено уголовное дело, а, если подозреваемую признают виновной, ей грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет, а также штраф от 6000 до 8000 условных единиц (от 300 до 400 тысяч леев). Также, в случае установления виновности, женщине запретят занимать публичные должности в правоохранительных органах на срок от 7 до 10 лет.

В НАЦ уточнили, что за пассивную коррупцию с начала года были задержаны двое сотрудников полиции.

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Теги:
НАЦ, задержание, полиция, Бельцы


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