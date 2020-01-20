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Машина полиции, архивное фото.

Отчаявшиеся родители из Хынчешт 10 суток не могут найти свою дочь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Семья волнуется и опасается, как бы несовершеннолетняя девушка не стал жертвой торговцев "живым товаром".

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Семнадцатилетнюю девушку из села Войнеску Хынчештского района зовут Ромина Ротару. Она ушла из дома 11 января и с тех пор ее никто не видел. Родители пропавшей опубликовали в социальных сетях обращение о помощи в поиске дочери. 

Romina Rotaru a dispărut fără urmă
© Photo : Facebook / Victoria Iacub
Пропавшая Ромина Ротару.
"Она вышла из дома в тонкой верхней одежде, на ногах были ботинки. В последний раз ее видела в районе Южного автовокзала и рядом с Центральным рынком в Кишиневе. Если вы видели ее, просьба сообщить об этом по номерам телефонов 060670160 (Виктория) или 060197016 (Павел)", - говорится в обращении родственников пропавшей девушки.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с родным дядей несовершеннолетней, который сообщил, что родители обратились за помощью в поисках девушки в Инспекторат полиции Хынчешт, однако до сих пор информации о ее местонахождении нет .

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Теги:
пропажа, человек, поиск


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