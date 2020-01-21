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Вор, архивное фото.

Ловкие домушники в столице - полиция вышла с рекомендациями

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200121/28914958/domushniki-v-stolitse-razbushevalis-politsiya-vyshla-s-preduprezhdeniem.html

Для того, чтобы не остаться без самых ценных вещей, необходимо знать ряд правил - столичная полиция вышла рекомендует граждан быть более внимательными.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали в столице двоих молодых людей, подозреваемых в кражах.

По данным следствия, для совершения преступления молодым людям не пришлось проявлять чудеса криминальной изобретательности. Они просто воспользовались тем, что дверь одной из квартир в многоэтажном доме по улице Кока была открытой -хозяин вышел на несколько минут к соседу.

Как результат - двое молодых людей проникли в жилище, украв кошелек, в котором находилась банковская карта с общей суммой в 60 тысяч леев. Подозреваемые сняли с карты 32 тысячи леев, осуществив несколько безналичных переводов с карты на свои счета.

Идентифицировать домушников удалось по кадрам камер видеонаблюдения, которые были установлены в подъезде жилого дома. Сейчас им грозит штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения. 

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Осторожно: домушники активны в любое время года

Для того, чтобы обезопасить свою квартиру и не остаться без ценных вещей, в столичной полиции рекомендуют не забывать закрывать дверь на замок, даже если вы отправляетесь на несколько минут к соседям. Также всегда следует проверять, закрыта ли дверь на замок на ночь - забывчивость может сыграть злую шутку с хозяевами. 

Необходимо всегда проверять, куда вы кладете ключи от входной двери - если вы потеряли один из комплектов, необходимо в срочном порядке заменить дверной замок.

Следует научить детей не отвечать на вопросы незнакомцев и на уверения в том, что определенная личность является вашим знакомым, а вы разрешили ему взять ключи или забрать какие-то вещи из дома.

Если вы планируете уехать в отпуск или на несколько дней по делам попросите кого-нибудь из родственников или соседей, чтобы периодически присматривали за вашей квартирой.

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Теги:
предупреждение, полиция, домушники


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