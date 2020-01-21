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Зажигалка, иллюстративное фото.

Игры с огнем - ребенок в Дубоссарском районе чуть не погиб в пожаре

© CC0 / Pixabay / Yamadeen
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200121/28926606/igry-s-ognem-rebenok-v-dubossarskom-rayone-chut-ne-pogib-v-pozhare.html

Четырехлетний ребенок в Дубоссарском районе чуть было не погиб от пламени, оставшись дома один, но чудом спасся.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Игры с огнем могут привести к настоящей трагедии. Подтверждение тому - случай в Дубоссарском районе, где четырехлетний ребенок, оставшись один дома, нашел зажигалку и поджег газеты, лежавшие на столе. Через несколько минут комната, в которой находился малыш, уже была объята пламенем.  

Пожар. Архивное фото.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Огонь быстро перекинулся на постель, загорелось покрывало и белье на кровати. К счастью, малышу удалось выбраться из горящего помещения самостоятельно, он даже не пострадал, сообщает sputnik.md.

Соседи своевременно заметили, что из дома валит дым и вызвали пожарных. Экипаж спасателей приехал вовремя, и значительную часть жилища удалось спасти.

Мать ребенка во время возгорания находилась у соседки, которой помогала по хозяйству.

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Теги:
огонь, опасность, Дубоссары, пожар


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